В Гейгеле убивший свою супругу и тещу сдался полиции - ОБНОВЛЕНО

Гейгель. 18 августа. REPORT.AZ/ В Гейгеле убивший свою супругу и тещу Заур Адиль оглу Алиев добровольно сдался полиции.
Как сообщает западное бюро Report, стали известны имена убитых лиц. Это Гюнель Вилаят гызы Алиева 1989 г.р. и ее мать Миная Алиева 1964 г.р.
По информации, убийца приходится племянником убитой Минае Алиевой.
Напомним, что у семьи было двое малолетних детей.
***18:55
Гейгель. 17 августа. REPORT.AZ/ В селе Ени Гызылджа Гейгельского района жестоко убиты две женщины.
Как сообщает западное бюро Report, одна из них обезглавлена, а другая получила ранения различной степени тяжести.
В момент прибытия на место происшествия бригады врачей, раненая женщина была еще жива. Однако по дороге в больницу она скончалась.
Отметим, что, позвонив на станцию скорой медицинской помощи, местные жители заявили об убийстве двух неизвестных лиц.
О случившемся проинформировали правоохранительные органы, был произведен осмотр территории.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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