В Гейгеле убивший свою супругу и тещу сдался полиции - ОБНОВЛЕНО

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Гейгель. 18 августа. REPORT.AZ/ В Гейгеле убивший свою супругу и тещу Заур Адиль оглу Алиев добровольно сдался полиции.

Как сообщает западное бюро Report, стали известны имена убитых лиц. Это Гюнель Вилаят гызы Алиева 1989 г.р. и ее мать Миная Алиева 1964 г.р.

По информации, убийца приходится племянником убитой Минае Алиевой.

Напомним, что у семьи было двое малолетних детей.

***18:55

Гейгель. 17 августа. REPORT.AZ/ В селе Ени Гызылджа Гейгельского района жестоко убиты две женщины.

Как сообщает западное бюро Report, одна из них обезглавлена, а другая получила ранения различной степени тяжести.

В момент прибытия на место происшествия бригады врачей, раненая женщина была еще жива. Однако по дороге в больницу она скончалась.

Отметим, что, позвонив на станцию скорой медицинской помощи, местные жители заявили об убийстве двух неизвестных лиц.

О случившемся проинформировали правоохранительные органы, был произведен осмотр территории.

По факту ведется расследование.