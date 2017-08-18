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    В Гейгеле убивший свою супругу и тещу сдался полиции - ОБНОВЛЕНО

    Заур Алиев сдался полиции добровольно© "Report"

    Гейгель. 18 августа. REPORT.AZ/ В Гейгеле убивший свою супругу и тещу Заур Адиль оглу Алиев добровольно сдался полиции.

    Как сообщает западное бюро Report, стали известны имена убитых лиц. Это Гюнель Вилаят гызы Алиева 1989 г.р. и ее мать Миная Алиева 1964 г.р.

    По информации, убийца приходится племянником убитой Минае Алиевой.

    Напомним, что у семьи было двое малолетних детей.

    ***18:55

    Гейгель. 17 августа. REPORT.AZ/ В селе Ени Гызылджа Гейгельского района жестоко убиты две женщины.

    Как сообщает западное бюро Report, одна из них обезглавлена, а другая получила ранения различной степени тяжести. 

    В момент прибытия на место происшествия бригады врачей, раненая женщина была еще жива. Однако по дороге в больницу она скончалась. 

    Отметим, что, позвонив на станцию скорой медицинской помощи, местные жители заявили об убийстве двух неизвестных лиц. 

    О случившемся проинформировали правоохранительные органы, был произведен осмотр территории.

    По факту ведется расследование. 

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