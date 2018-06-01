В Гейгеле задержаны лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков - ФОТО

Гейгель. 1 июня. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе задержаны двое лиц.

Как сообщает западное бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Гейгельского района задержаны ранее судимый Эльшан Керимов и Фарман Мирзоев, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

При обыске у Э.Керимова обнаружили и изъяли спрятанные в спичечном коробке и свернутые в 32 свертка от сигаретной бумаги 4.278 г героина, а у Ф.Мирзоева - 0.7 г тех же наркотиков, свернутых в 1 сигаретную бумагу.

В ходе первичного допроса они признались в употреблении наркотиков.

Расследования по факту продолжаются.