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    В Гейгеле задержаны лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков - ФОТО

    Гейгель. 1 июня. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе задержаны двое лиц. 

    Как сообщает западное бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Гейгельского района задержаны ранее судимый Эльшан Керимов и Фарман Мирзоев, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. 

    При обыске у Э.Керимова обнаружили и изъяли спрятанные в спичечном коробке и свернутые в 32 свертка от сигаретной бумаги 4.278 г героина, а у Ф.Мирзоева - 0.7 г тех же наркотиков, свернутых в 1 сигаретную бумагу. 

    В ходе первичного допроса они признались в употреблении наркотиков. 

    Расследования по факту продолжаются. 

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