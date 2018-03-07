В Гейгеле задержан мужчина при попытке продать украденную домашнюю утварь

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Гейгель. 7 марта. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, совершивший кражу из дома в Гейгельском районе.

Как сообщает западное бюро Report, был задержан Сохраб Сабир оглу Эллезов 1988 г.р. при попытке продать 1 плазменный телевизор и медную утварь, украденные 26 февраля в селе Шахрияр.

Как сообщает западная региональная группа пресс-службы МВД, задержанный мужчина и ранее был судим в Российской Федерации.

По факту в отделении полиции Гейгельского района возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, ведется расследование.