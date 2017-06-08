В Гейгеле водитель автобуса получил ножевые ранения

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Гейгель. 8 июня. REPORT.AZ/ В ночные часы в Гейгельском районе произошла поножовщина.

Как сообщает западное бюро Report, неизвестный по пока еще неустановленной причине нанес ножевые ранения жителю Гейгельского района Эльшану Зиреддин оглу Мустафаеву 1996 г.р.

В результате он получил ножевые ранения в область лица и горла.

Раненый был доставлен в больницу Скорой медицинской помощи города Гянджи. Сообщается, что состояние прооперированного врачами Э. Мустафаева оценивается как средней тяжести.

По информации, Э. Мустафаев работает водителем на одном из маршрутных автобусов в Гейгельском районе.

По факту в Гейгельском районном отделе полиции ведется расследование.