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    В Гейгеле водитель автобуса получил ножевые ранения

    Эльшан Мустафаев по неустановленной пока причине получил ножевые ранения со стороны неизвестного лица© Courtesy İmage

    Гейгель. 8 июня. REPORT.AZ/ В ночные часы в Гейгельском районе произошла поножовщина.

    Как сообщает западное бюро Report, неизвестный по пока еще неустановленной причине нанес ножевые ранения жителю Гейгельского района Эльшану Зиреддин оглу Мустафаеву 1996 г.р.

    В результате он получил ножевые ранения в область лица и горла.

    Раненый был доставлен в больницу Скорой медицинской помощи города Гянджи. Сообщается, что состояние прооперированного врачами Э. Мустафаева оценивается как средней тяжести. 

    По информации, Э. Мустафаев работает водителем на одном из маршрутных автобусов в Гейгельском районе.

    По факту в Гейгельском районном отделе полиции ведется расследование.

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