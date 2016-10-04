В Гёйгёле во время ремонта автомобиля на мастера упал диск колеса, его состояние тяжелое

Гёйгёль. 4 октября. REPORT.AZ/ В Гёйгёльском районе во время ремонта автомобиля на голову мастера упал диск колеса, в результате чего он получил тяжелую травму.

Как сообщает западное бюро Report, тяжелораненый мастер будет направлен в одну из больниц Баку.

Как сообщили Report в Больнице скорой медицинской помощи города Гянджи, житель села Хагани Ильхам Гасанов (1984 г.р.) доставлен в больницу с диагнозом тяжелой черепно-мозговой травмы: "Больному оказана медицинская помощь, его состояние остается тяжелым. Если во второй половине дня не будет улучшения в его состоянии, он будет направлен в одну из больниц Баку".

По словам родственников, И.Гасанов является мастером по ремонту автомобилей. При ремонте автомобиля марки "Газель" на своем дворе на его голову по неосторожности упал диск.

По факту проводится расследование в Гёйгёльском районном отделении полиции.