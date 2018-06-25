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    В Гейгеле произошло тяжелое ДТП

    Гейгель. 25 июня. REPORT.AZ/ На территории Гейгельского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате столкновения трех автомобилей 5 человек получили ранения. Автомобиль марки "Mercedes"вначале столкнулся с трактором, а после с "ВАЗ-2104".

    Жители села Агстафа – Намазов Руфат Ариф оглы (1976-го года рождения), Халилова Гюнай Абульфаз гызы (1986), Халилова Махира Абдулрахман гызы (1950), Гасанов Заур Аламдар оглы (1978) и житель Шамкира Ибрагимов Карим Ибрагим оглы (1960) получили ранения.

    На место ДТП прибыли сотрудники дорожной полиции и машины скорой помощи.

    По факту ведется расследование.

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