В Гейгеле произошло ДТП с летальным исходом

26 сентября, 2016 13:27

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе произошло ДТП с летальным исходом. Как передает Report, авария зарегистрирована на территории районного села Ени Гызылджа. Столкнулись автомобили марки "ВАЗ", управляемые жителем Гянджи Интигамом Абдуллаевым и жителем Дашкесанского района Алтаем Багировым. В результате ДТП погиб отец Интигама Абдуллаева Мазахир Абдуллаев. Остальные трое пассажиров были госпитализированы в тяжелом состоянии. Отделением полиции Гейгельского района проводится расследование по факту ДТП.