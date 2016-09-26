В Гейгеле произошло ДТП с летальным исходом

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе произошло ДТП с летальным исходом.
Как передает Report, авария зарегистрирована на территории районного села Ени Гызылджа.
Столкнулись автомобили марки "ВАЗ", управляемые жителем Гянджи Интигамом Абдуллаевым и жителем Дашкесанского района Алтаем Багировым.
В результате ДТП погиб отец Интигама Абдуллаева Мазахир Абдуллаев. Остальные трое пассажиров были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Отделением полиции Гейгельского района проводится расследование по факту ДТП.
Valeh DadaşovАвтор новости
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