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    В Гейгеле произошло ДТП с летальным исходом

    По факту ДТП проводится расследование

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе произошло ДТП с летальным исходом.

    Как передает Report, авария зарегистрирована на территории районного села Ени Гызылджа.

    Столкнулись автомобили марки "ВАЗ", управляемые жителем Гянджи Интигамом Абдуллаевым и жителем Дашкесанского района Алтаем Багировым. 

    В результате ДТП погиб отец Интигама Абдуллаева Мазахир Абдуллаев. Остальные трое пассажиров были госпитализированы в тяжелом состоянии.

     Отделением полиции Гейгельского района проводится расследование по факту ДТП. 

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