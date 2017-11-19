В Гёйгёле произошло ДТП, есть погибший и раненые

Гёйгёль. 19 ноября. REPORT.AZ/ В результате столкновения двух автомобилей в Гёйгёле умер один человек, шестеро пострадали.

Как передает западное бюро Report, пострадавший в результате аварии Эльхан Интизам оглу Набиев 1993 г.р. скончался в больнице.

Другие пострадавшие – Асим Хыдыров 1986 г.р. и его жена Вяфа Хыдырова 1988 г.р., их малолетние дети, брат водителя Азиз Хыдыров 1978 г.р., а также находящиеся в другом автомобиле Фейман Мирзяев и Исмаил Амиров 1965 г.р. с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

По предварительным данным, причиной ДТП явилась высокая скорость автомобилей.

По факту, в Гёйгёльском районном управлении полиции ведется следствие.