 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гёйгёле произошло ДТП, есть погибший и раненые

    Причиной ДТП явилась высокая скорость автомобилей

    Гёйгёль. 19 ноября. REPORT.AZ/ В результате столкновения двух автомобилей в Гёйгёле умер один человек, шестеро пострадали.

    Как передает западное бюро Report, пострадавший в результате аварии Эльхан Интизам оглу Набиев 1993 г.р. скончался в больнице.

    Другие пострадавшие – Асим Хыдыров 1986 г.р. и его жена Вяфа Хыдырова 1988 г.р., их малолетние дети, брат водителя Азиз Хыдыров 1978 г.р., а также находящиеся в другом автомобиле Фейман Мирзяев и Исмаил Амиров 1965 г.р. с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

    По предварительным данным, причиной ДТП явилась высокая скорость автомобилей.

    По факту, в Гёйгёльском районном управлении полиции ведется следствие. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi