В Гёйгёле произошел взрыв, ранена молодая женщина

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Гёйгёльском районе произошел взрыв.

Как сообщает западное бюро Report, жительница села Гырыглы Эльнура Аладдин гызы Керимова 1988 года рождения была ранена во время купания в ванной комнате в результате взрыва водонагревателя (колонки). Раненая госпитализирована в Гёйгёльскую районную центральную больницу, а оттуда была доставлена в отделении травматологии Больницы скорой медицинской помощи города Гянджа.

Врачи поставили диагноз ожога лица, спины, обеих верхних конечностей. Состояние Э.Керимовой оценивается как среднетяжелое.

По факту ведется расследование.