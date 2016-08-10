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    В Гёйгёле произошел взрыв, ранена молодая женщина

    Ей был поставлен диагноз ожога лица, спины, обеих верхних конечностей

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Гёйгёльском районе произошел взрыв.

    Как сообщает западное бюро Report, жительница села Гырыглы Эльнура Аладдин гызы Керимова 1988 года рождения была ранена во время купания в ванной комнате в результате взрыва водонагревателя (колонки). Раненая госпитализирована в Гёйгёльскую районную центральную больницу, а оттуда  была доставлена в отделении травматологии Больницы скорой медицинской помощи города Гянджа. 

    Врачи поставили диагноз ожога лица, спины, обеих верхних конечностей. Состояние Э.Керимовой оценивается как среднетяжелое.

    По факту ведется расследование. 

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