В Гёйгёле повесился 67-летний мужчина

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Гёйгёль. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Гёйгёльском районе совершено самоубийство.
Как сообщает западное бюро Report, житель села Балчылы Гёйгёльского района Кямал Исмайлов 1951 г.р. в ночное время повесился на чердаке своего дома. Предположительно, причиной самоубийства стал конфликт между покойным и его супругой.
Согласно информации, несколько дней назад супруга ушла из дома, отчего мужчина впал в депрессию.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости