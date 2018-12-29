В Гёйгёле повесился 67-летний мужчина

Гёйгёль. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Гёйгёльском районе совершено самоубийство.

Как сообщает западное бюро Report, житель села Балчылы Гёйгёльского района Кямал Исмайлов 1951 г.р. в ночное время повесился на чердаке своего дома. Предположительно, причиной самоубийства стал конфликт между покойным и его супругой.

Согласно информации, несколько дней назад супруга ушла из дома, отчего мужчина впал в депрессию.

По факту ведется расследование.