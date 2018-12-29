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    В Гёйгёле повесился 67-летний мужчина

    Гёйгёль. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Гёйгёльском районе совершено самоубийство.

    Как сообщает западное бюро Report, житель села Балчылы Гёйгёльского района Кямал Исмайлов 1951 г.р. в ночное время повесился на чердаке своего дома. Предположительно, причиной самоубийства стал конфликт между покойным и его супругой.

    Согласно информации, несколько дней назад супруга ушла из дома, отчего мужчина впал в депрессию.

    По факту ведется расследование.

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