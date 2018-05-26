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    В Гёйгёле перевернулся грузовик, два человека погибли - ОБНОВЛЕНО

    Еще один человек получил ранения

    Гёйгёль. 26 мая. REPORT.AZ/ Установлена личность еще одного пассажира, погибшего в результате аварии, во время которой перевернулся грузовик КамАЗ.

    Как передает западное бюро Report, погибший на месте аварии – Рашад Гашам оглы Бадалов 1986 г.р. 

    *** 08:37 

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Гёйгёльском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает западное бюро Report, грузовик КамАЗ перевернулся на территории села Молладжамилли, в результате два человека погибли.

    Один из них умер на месте происшествия, другой скончался по дороге в больницу. Еще один человек получил ранения.

    Их личности пока не установлены.

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