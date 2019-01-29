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    В Гейгеле обнаружено растерзанное дикими животными тело мужчины

    Гейгель. 29 января. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе на территории села Надил обнаружено растерзанное дикими животными тело мужчины. 

    Как сообщает западное бюро Report, тело было передано на медэкспертизу. 

    В результате расследования было установлено, что это Замеддин Мисир оглу Зейналов 1963 г.р.

    По словам близких, мужчина пропал без вести неделю назад. 

    Обстоятельства происшествия выясняются.

    Факт расследуется Гейгельской районной прокуратурой.  

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