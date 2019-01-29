В Гейгеле обнаружено растерзанное дикими животными тело мужчины

Гейгель. 29 января. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе на территории села Надил обнаружено растерзанное дикими животными тело мужчины.

Как сообщает западное бюро Report, тело было передано на медэкспертизу.

В результате расследования было установлено, что это Замеддин Мисир оглу Зейналов 1963 г.р.

По словам близких, мужчина пропал без вести неделю назад.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Факт расследуется Гейгельской районной прокуратурой.