В Гейгеле обнаружено растерзанное дикими животными тело мужчины

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Гейгель. 29 января. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе на территории села Надил обнаружено растерзанное дикими животными тело мужчины.
Как сообщает западное бюро Report, тело было передано на медэкспертизу.
В результате расследования было установлено, что это Замеддин Мисир оглу Зейналов 1963 г.р.
По словам близких, мужчина пропал без вести неделю назад.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Факт расследуется Гейгельской районной прокуратурой.
Valeh DadaşovАвтор новости