В Гейгеле обнаружено 73 кг взрывчатого вещества

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе обнаружено 73 кг взрывчатого вещества.

Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), 5 апреля в 12:04 из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что на территории гейгельского села Молладжалилли обнаружены взрывчатые вещества.

На основе поступившей информации на территорию была незамедлительно направлена специальная оперативная мобильная группа агентства.

Специалисты агентства осмотрели территорию и в результате неотложных оперативных мероприятий обнаружили в 34 полиэтиленовых и 3 картонных свертках 73 кг взрывчатого вещества (аммонит №6 ЖВ-200).

"Находку" увезли на специальную территорию агентства для обезвреживания.

Был произведен осмотр близлежащей территории площадью 3 кв. метра, других опасных предметов и устройств обнаружено не было.