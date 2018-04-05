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    В Гейгеле обнаружено 73 кг взрывчатого вещества

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе обнаружено 73 кг взрывчатого вещества.

    Как сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), 5 апреля в 12:04 из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что на территории гейгельского села Молладжалилли обнаружены взрывчатые вещества.

    На основе поступившей информации на территорию была незамедлительно направлена специальная оперативная мобильная группа агентства.

    Специалисты агентства осмотрели территорию и в результате неотложных оперативных мероприятий обнаружили в 34 полиэтиленовых и 3 картонных свертках 73 кг взрывчатого вещества (аммонит №6 ЖВ-200).

    "Находку" увезли на специальную территорию агентства для обезвреживания.

    Был произведен осмотр близлежащей территории площадью 3 кв. метра, других опасных предметов и устройств обнаружено не было.

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