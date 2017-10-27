В Гейгеле конфликт между соседями закончился дракой

Гейгель. 27 октября. REPORT.AZ/ В Гейгеле во время драки между соседями 50-летний мужчина получил травмы.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Ялыгышлаг Гейгельского района.

Конфликт, возникший между двумя соседями, перерос в рукопашную драку. В результате, Эльсевер Байрамов 1967 г.р. был избит и получил различные телесные повреждения. Близкие доставили его в больницу.

Причины конфликта пока неизвестны.

По факту ведется расследование.