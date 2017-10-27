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    В Гейгеле конфликт между соседями закончился дракой

    О причинах конфликта не сообщается

    Гейгель. 27 октября. REPORT.AZ/ В Гейгеле во время драки между соседями 50-летний мужчина получил травмы.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Ялыгышлаг Гейгельского района.

    Конфликт, возникший между двумя соседями, перерос в рукопашную драку. В результате, Эльсевер Байрамов 1967 г.р. был избит и получил различные телесные повреждения. Близкие доставили его в больницу.

    Причины конфликта пока неизвестны.

    По факту ведется расследование.

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