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    В Гейгеле 29-летний мужчина отравился уксусной кислотой

    По факту ведется расследование

    Гейгель. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе 29-летний мужчина отравился уксусной кислотой.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Ени Гызылджа.

    Местный житель Шохрет Магеррам оглу Мамедов 1988 г.р. был доставлен в больницу с признаками отравления.

    Его состояние расценивается как средней тяжести. Причина, по которой Ш.Мамедов выпил уксусную кислоту, пока неизвестна.

    По словам знакомых, мужчина страдает неврологическим заболеванием.

    По факту ведется расследование.

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