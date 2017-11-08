В Гейгеле 29-летний мужчина отравился уксусной кислотой

Гейгель. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе 29-летний мужчина отравился уксусной кислотой.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Ени Гызылджа.
Местный житель Шохрет Магеррам оглу Мамедов 1988 г.р. был доставлен в больницу с признаками отравления.
Его состояние расценивается как средней тяжести. Причина, по которой Ш.Мамедов выпил уксусную кислоту, пока неизвестна.
По словам знакомых, мужчина страдает неврологическим заболеванием.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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