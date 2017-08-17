В Гейгеле 25-летняя девушка вместе с возлюбленным избила своего отца и нанесла ему ножевые ранения

Гейгель. 17 августа. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе 25-летняя девушка вместе с возлюбленным избила своего отца и нанесла ему ножевые ранения.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Чайкенд.

Так, местный житель Будаг Вели оглу Абдуллаев 1969 г.р. уехал в Шемкирский район для работы трактористом.

Воспользовавшись отсутствием отца, его дочь 25-летняя Гызбести Абдуллаева привела в дом возлюбленного. Из-за неисправности трактора, Б.Абдуллаев рано вернулся домой и застал дочь в спальне вместе с возлюбленным. В это время между дочерью и отцом возник спор, и на почве конфликта Г.Абдуллаева вместе с возлюбленным избили мужчину. Затем девушка нанесла кухонным ножом отцу многочисленные удары и вместе с возлюбленным сбежала с места происшествия.

Потерявший много крови Б.Абдуллаев был доставлен соседями в Гейгельскую центральную районную больницу. И-за тяжелого состояния мужчины его пришлось увезти в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние оперируемого мужчины остается тяжелым.

Беглецы задержаны сотрудниками отделения полиции Гейгельского района.

По факту ведется расследование.