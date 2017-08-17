В Гейгеле 25-летняя девушка вместе с возлюбленным избила своего отца и нанесла ему ножевые ранения

Гейгель. 17 августа. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе 25-летняя девушка вместе с возлюбленным избила своего отца и нанесла ему ножевые ранения.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Чайкенд.
Так, местный житель Будаг Вели оглу Абдуллаев 1969 г.р. уехал в Шемкирский район для работы трактористом.
Воспользовавшись отсутствием отца, его дочь 25-летняя Гызбести Абдуллаева привела в дом возлюбленного. Из-за неисправности трактора, Б.Абдуллаев рано вернулся домой и застал дочь в спальне вместе с возлюбленным. В это время между дочерью и отцом возник спор, и на почве конфликта Г.Абдуллаева вместе с возлюбленным избили мужчину. Затем девушка нанесла кухонным ножом отцу многочисленные удары и вместе с возлюбленным сбежала с места происшествия.
Потерявший много крови Б.Абдуллаев был доставлен соседями в Гейгельскую центральную районную больницу. И-за тяжелого состояния мужчины его пришлось увезти в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние оперируемого мужчины остается тяжелым.
Беглецы задержаны сотрудниками отделения полиции Гейгельского района.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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