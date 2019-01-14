В Гёйгёльском районе задержаны занимавшиеся незаконной охотой лица - ФОТО

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Гёйгёльском районе задержаны занимавшиеся незаконной охотой лица.

Как сообщили западному бюро Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, 14 января пятеро человек были задержаны за незаконную охоту сотрудниками Гёйгёльского районного отделения полиции.

В результате расследования стало известно, что задержанные – жители Гёйгёльского района Назир Багиров, Ханлар Багиров, Шюкюр Багиров, Байрам Багиров и Намиг Багиров. Отметим, что задержанные являются родственниками. У них были изъяты не имеющие соответствующих документов два охотничьих ружья марки «ТОЗ» и три охотничьих ружья «ИЖ», 84 патрона, а также два убитых кролика.

По факту районным отделением полиции ведётся расследование.

Напомним, что ранее в Билясуваре любителей незаконной охоты оштрафовали на круглую сумму.