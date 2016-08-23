Отравившийся на свадьбе в Гейчае 13-летний мальчик помещен в реанимацию - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Отравившийся на свадьбе в гейчайском селе Екехана 13-летний Гусейнов Джафар Гусейн оглу помещен в реанимацию.

Как сообщает ширванское бюро Report, в больницу доставлены еще четверо пострадавших.

***19:31

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ На свадьбе в селе Екехана Гейчайского района произошло массовое отравление.

Как сообщает ширванское бюро Report, на свадьбе отравились около 40 человек.

Пострадавшие помещены в больницу села Гарамарьям Гейчайского района и центральную районную больницу. Им оказана первая медицинская помощь.

Предполагается, что причиной отравления стали прохладительные напитки и соки.

В настоящее время ведется расследование.