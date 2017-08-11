В Гейгельском районе произошло ДТП, есть пострадавшие - ДОПОЛНЕНО

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Гейгель. 11 августа. REPORT.AZ/ В Гейгельском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие было зарегистрировано на участке автомобильной дороги Баку-Газах, пролегающем по территории села Балчылы Гейгельского района.

Так, автомобиль марки "ВАЗ-2106" сначала столкнулся с легковым автомобилем "ВАЗ-2107", а затем врезался в железное ограждение на развилке дороги. В результате находившиеся в автомобиле "ВАЗ-2106" 4 человека получили ранения. Состояние троих из них тяжелое, одного оценивается как средней тяжести. Они были доставлены в больницу, их лечение продолжается. Водитель легкового автомобиля марки "ВАЗ-2107" ввиду легких повреждений не был помещен в больницу.

Стали известны имена троих раненых. Это житель Гейгельского района Тарзан Рауф оглу Абдуллаев 1992 г.р., житель Хачмазского района Хикмет Наджаф оглу Османов 1995 г.р. и Кямиль Мусаев 1993 г.р.

По факту ведется расследование.