В Гейгельском районе произошел несчастный случай, 11-летняя девочка госпитализирована

Гейгель. 18 августа. REPORT.AZ/ В Гейгеле произошел несчастный случай.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в районном селе Хасабаг.

Айтадж Гурбанову 2005 г.р. доставили в операционное отделение Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи с ранениями различной степени тяжести. 11-летняя девочка была прооперирована. Ее состояние расценивается как средней тяжести.

Устанавливаются обстоятельства, при которых была ранена девочка.

По факту в Гейгельском районном отделении полиции ведется расследование.