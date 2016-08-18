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    В Гейгельском районе произошел несчастный случай, 11-летняя девочка госпитализирована

    Устанавливаются обстоятельства, при которых была ранена девочка

    Гейгель. 18 августа. REPORT.AZ/ В Гейгеле произошел несчастный случай.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован в районном селе Хасабаг.

    Айтадж Гурбанову 2005 г.р. доставили в операционное отделение Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи с ранениями различной степени тяжести. 11-летняя девочка была прооперирована. Ее состояние расценивается как средней тяжести.

    Устанавливаются обстоятельства, при которых была ранена девочка.

    По факту в Гейгельском районном отделении полиции ведется расследование.

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