В Гейгельском районе грузовик насмерть сбил женщину

13 августа, 2018 16:03

Гейгель. 13 августа. REPORT.AZ/ На трассе Гянджа-Дашкесан произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Как сообщает местное бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории села Ени Гызылджа Гейгельского района. Грузовой автомобиль сбил пытавшуюся перейти дорогу жительницу села Габагтепе Дашкесанского района Сакину Адиль гызы Бабаеву 1961 г.р. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу. Совершивший наезд водитель был задержан. По факту ведется расследование.

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