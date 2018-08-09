В Гейчайском районе в квартире обнаружен труп мужчины

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе один человек скончался, оставшись в беспомощном состоянии за закрытой дверью в квартире.

Как передает Report, об этом поступила информация в Центр управления кризисными ситуациями МЧС.

На место происшествия были привлечены пожарные бригады Государственной службы пожарной охраны МЧС. Тело обнаруженного внутри Салимова Атеша Гадам оглы (1973) было передано по назначению.