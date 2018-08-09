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    В Гейчайском районе в квартире обнаружен труп мужчины

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе один человек скончался, оставшись в беспомощном состоянии за закрытой дверью в квартире.

    Как передает Report, об этом поступила информация в Центр управления кризисными ситуациями МЧС.

    На место происшествия были привлечены пожарные бригады Государственной службы пожарной охраны МЧС. Тело обнаруженного внутри Салимова Атеша Гадам оглы (1973) было передано по назначению.

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