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    В Гейчайском районе столкнулись два автомобиля, ранены 4 человека

    Гейчай. 27 августа. REPORT.AZ/ В результате столкновения двух автомобилей в Гейчайском районе пострадали 4 человека.

    Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано на части автомагистрали Гейчай-Уджар, пролегающей через территорию села Маллы-Шыхлы.

    Автомобиль марки Opel, под управлением Мамедалиева Азера, столкнулся с едущим навстречу автомобилем марки ВАЗ-2107, которым управлял Имамалиев Алмамед. Ранения различной степени тяжести получили пассажиры Opel - Абдуллаева Айгюн Алибала гызы, Гулиева Самира Гудрат гызы, Гулиева Аркиназ Байрам гызы и Гаджиева Зульфия Гасым гызы. Бригадой скорой помощи раненые сразу были доставлены в Гейчайскую центральную больницу. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

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