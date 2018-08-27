В Гейчайском районе столкнулись два автомобиля, ранены 4 человека

Гейчай. 27 августа. REPORT.AZ/ В результате столкновения двух автомобилей в Гейчайском районе пострадали 4 человека.

Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие зарегистрировано на части автомагистрали Гейчай-Уджар, пролегающей через территорию села Маллы-Шыхлы.

Автомобиль марки Opel, под управлением Мамедалиева Азера, столкнулся с едущим навстречу автомобилем марки ВАЗ-2107, которым управлял Имамалиев Алмамед. Ранения различной степени тяжести получили пассажиры Opel - Абдуллаева Айгюн Алибала гызы, Гулиева Самира Гудрат гызы, Гулиева Аркиназ Байрам гызы и Гаджиева Зульфия Гасым гызы. Бригадой скорой помощи раненые сразу были доставлены в Гейчайскую центральную больницу. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.