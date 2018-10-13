В Гейчайском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

Гейчай. 13 октября. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на 219 км участка дороги Баку-Шамаха-Евлах, пролегающем по территории Гейчайского района.

Житель села Мырты Гейчайского района Шамси Хасратов 1978 г.р. на автомобиле марки Mercedes-Benz сбил переходившего дорогу Ниямеддина Мамедова 1978 г.р. В результате ДТП, пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.