В Гейчайском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

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Гейчай. 13 октября. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.
Как сообщает ширванское бюро Report, происшествие было зарегистрировано на 219 км участка дороги Баку-Шамаха-Евлах, пролегающем по территории Гейчайского района.
Житель села Мырты Гейчайского района Шамси Хасратов 1978 г.р. на автомобиле марки Mercedes-Benz сбил переходившего дорогу Ниямеддина Мамедова 1978 г.р. В результате ДТП, пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости