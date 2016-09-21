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    В Гейчае женщина подожгла стог сена и бросилась в огонь

    По факту ведется расследование

    Гейчай. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Гейчае произошел пожар.

    Как сообщил региональный корреспондент Report, в результате тяжело пострадал один человек.

    Загорелся стог сена на приусадебном участке дома, принадлежащего Салмановой Розе Эйнулла гызы 1957 г.р. В результате пожара хозяйка дома получила тяжелую травму.

    Как сообщили в сельском исполнительном представительстве, женщина является душевнобольной. Она подожгла стог сена и бросилась в огонь. На место происшествия были привлечены пожарные машины и живая сила Государственной противопожарной службы Гейчая. Огонь удалось локализовать. Близлежащие постройки были защищены от огня.

    Пострадавшая Р.Салманова помещена в Гейчайскую центральную районную больницу. Ее состояние остается тяжелым.

    По факту ведется расследование. 

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