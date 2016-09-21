В Гейчае женщина подожгла стог сена и бросилась в огонь

Гейчай. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Гейчае произошел пожар.

Как сообщил региональный корреспондент Report, в результате тяжело пострадал один человек.

Загорелся стог сена на приусадебном участке дома, принадлежащего Салмановой Розе Эйнулла гызы 1957 г.р. В результате пожара хозяйка дома получила тяжелую травму.

Как сообщили в сельском исполнительном представительстве, женщина является душевнобольной. Она подожгла стог сена и бросилась в огонь. На место происшествия были привлечены пожарные машины и живая сила Государственной противопожарной службы Гейчая. Огонь удалось локализовать. Близлежащие постройки были защищены от огня.

Пострадавшая Р.Салманова помещена в Гейчайскую центральную районную больницу. Ее состояние остается тяжелым.

По факту ведется расследование.