В Гейчае задержаны вооруженные торговцы наркотиками

В результате операции, проведенной сотрудниками Гейчайского РУП, были задержаны жители Бардинского района Эльвин Гарашов и Рахиб Бабаев.

В результате операции, проведенной сотрудниками Гейчайского РУП, были задержаны жители Бардинского района Эльвин Гарашов и Рахиб Бабаев.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, у Р.Бабаева было изъято 2 кг 165 г высушенной марихуаны, около 1 кг опиума, 325 г героина, 97 г метамфетамина, 1000 таблеток психотропного препарата, пистолет марки Baredda, магазин и 4 патрона.

По факту возбуждено уголовное дело, задержанные привлечены к следствию в качестве обвиняемых.