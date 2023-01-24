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В Гейчае задержаны вооруженные торговцы наркотиками

В Гейчае задержаны вооруженные торговцы наркотиками В результате операции, проведенной сотрудниками Гейчайского РУП, были задержаны жители Бардинского района Эльвин Гарашов и Рахиб Бабаев.
Происшествия
24 января 2023 г. 09:27
В Гейчае задержаны вооруженные торговцы наркотиками

В результате операции, проведенной сотрудниками Гейчайского РУП, были задержаны жители Бардинского района Эльвин Гарашов и Рахиб Бабаев.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, у Р.Бабаева было изъято 2 кг 165 г высушенной марихуаны, около 1 кг опиума, 325 г героина, 97 г метамфетамина, 1000 таблеток психотропного препарата, пистолет марки Baredda, магазин и 4 патрона.

По факту возбуждено уголовное дело, задержанные привлечены к следствию в качестве обвиняемых.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda silahlı narkokuryerlər saxlanılıb

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