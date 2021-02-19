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В Гейчае задержан убийца должника

В Гейчае задержан убийца должника 18 февраля около 12 часов ночи в Центральной больнице Гейчайского района скончался получивший ножевые ранения Салехов Полад Рахман оглу
Происшествия
19 февраля 2021 г. 21:16
В Гейчае задержан убийца должника

18 февраля около 12 часов ночи в Центральной больнице Гейчайского района скончался получивший ножевые ранения Салехов Полад Рахман оглу.

Как сообщили Report в Гейчайской районной прокуратуре, по факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье 120.1 УК АР (умышленное убийство).

Согласно данным следствия, 18 февраля около 11 часов управляющий маркетом Əsgəroğlu на улице Гейдара Алиева в городе Гейчай Халилов Руслан Халис оглу нанес ножевые ранения Поладу Салехову, который задолжал магазину.

В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудников прокуратуры и полиции Руслан Халилов 19 февраля 2021 года был задержан на территории города Гейчай и передан следствию.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по делу.

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