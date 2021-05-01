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В Гейчае задержан торговавший на рынке больной коронавирусом

В Гейчае задержан торговавший на рынке больной коронавирусом В ходе проводимого сотрудниками Гейчайского районного отдела полиции рейда активный пациент с коронавирусом был обнаружен в общественном месте.
Происшествия
1 мая 2021 г. 15:59
В Гейчае задержан торговавший на рынке больной коронавирусом

В ходе проводимого сотрудниками Гейчайского районного отдела полиции рейда активный пациент с коронавирусом был обнаружен в общественном месте.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, зараженный коронавирусом житель города Эльшад Абдуллаев был предупрежден о необходимости соблюдать правила социальной изоляции и не покидать адрес проживания.

Несмотря на это, он покинул место жительства и работал продавцом в магазине, который он арендовал на территории рынка. Э.Абдуллаев общался с покупателями, тем самым создав условия для распространения инфекции.

В отделе полиции Гейчайского района проводится расследование в отношении Абдуллаева.

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Версия на азербайджанском языке Göyçayda bazarda satıcılıq edən koronavirus xəstəsi saxlanıldı

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