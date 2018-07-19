В Гёйчае задержан подозреваемый в умышленном поджоге пшеничного поля

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Сегодня около 4.30 часов на территории села Инджа Гёйчайского района было подожжено поле площадью 20 гектаров, зерно на котором убрано.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, прибывшими на место пожара сотрудниками части Государственной противопожарной службы МЧС и районного отдела полиции были приняты меры безопасности, пожар был потушен, предотвращено распространение огня на более обширные территории.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отделения полиции, в короткие сроки был установлен и задержан по подозрению в совершении поджога житель села Гюндюз Гаджиев.

В ходе расследования было установлено, что Г.Гаджиев совершил деяние умышленно, в чем сам признался.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 225.2 (Нарушение правил пожарной безопасности) УК, ведется следствие.