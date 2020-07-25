В Гейчае возбуждено уголовное дело в отношении вышедшего из дома пациента с коронавирусом

В Гейчае возбудили уголовное дело в отношении больного коронавирусом жителя села Инча Гейчайского района, проходящего лечение на дому.

В Гейчае возбудили уголовное дело в отношении больного коронавирусом жителя села Инча Гейчайского района, проходящего лечение на дому.

Как сообщили Report в прокуратуре Гейчайского района, 20 июля в 10 часов Вугар Мехтиев 1974 года рождения, несмотря на запрет, вышел из дома без медицинской маски, тем самым создав угрозу для жизни и здоровья других граждан.

По данному факту в прокуратуре Гейчайского района возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.