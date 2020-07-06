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В Гейчае сгорел дом

В Гейчае сгорел дом В доме на территории Гейчайского района произошел пожар.&
Происшествия
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6 июля 2020 г. 05:30
В Гейчае сгорел дом

В доме на территории Гейчайского района произошел пожар. 


Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Чайархы.


Сгорели воспламеняющиеся конструкции крыши сарая общей площадью 40 кв метров, принадлежащего жителю села, собранные на крыше две тонны сена, а также воспламеняющиеся конструкции крыши смежного с сараем одноэтажного дома общей площадью 260 кв метров. 


На место происшествия прибыли техника и живая села Управления пожарной безопасности Гейчайского района. 


Пожар потушен, оставшаяся часть дома защищена от огня.


Ведется расследование.

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