В доме на территории Гейчайского района произошел пожар.
Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Чайархы.
Сгорели воспламеняющиеся конструкции крыши сарая общей площадью 40 кв метров, принадлежащего жителю села, собранные на крыше две тонны сена, а также воспламеняющиеся конструкции крыши смежного с сараем одноэтажного дома общей площадью 260 кв метров.
На место происшествия прибыли техника и живая села Управления пожарной безопасности Гейчайского района.
Пожар потушен, оставшаяся часть дома защищена от огня.
Ведется расследование.