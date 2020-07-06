В Гейчае сгорел дом

В доме на территории Гейчайского района произошел пожар.&

В доме на территории Гейчайского района произошел пожар.



Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в селе Чайархы.



Сгорели воспламеняющиеся конструкции крыши сарая общей площадью 40 кв метров, принадлежащего жителю села, собранные на крыше две тонны сена, а также воспламеняющиеся конструкции крыши смежного с сараем одноэтажного дома общей площадью 260 кв метров.



На место происшествия прибыли техника и живая села Управления пожарной безопасности Гейчайского района.



Пожар потушен, оставшаяся часть дома защищена от огня.



Ведется расследование.