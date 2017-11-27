В Гейчае произошло ДТП, есть пострадавший

27 ноября, 2017 14:14

Гейчай. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе произошло ДТП. Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на 5 км автомобильной дороги Гейчай-Бергюшад. В автомобиль "ВАЗ-2106" жителя села Кюрдемиш Рамала Рамиз оглу Гашимова 1991 г.р. врезался следовавший в том же направлении автомобиль "ВАЗ-2107", управляемый жителем села Улашлы-Шихлы Эмилем Закир оглу Абышовым. В результате ДТП пассажир "ВАЗ-2106", житель села Гумлах Огузского района Гумбет Гашимов 1988 г.р. получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший доставлен в Гейчайскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.