В Гейчае произошло ДТП, есть пострадавший

Гейчай. 27 ноября. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе произошло ДТП.
Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на 5 км автомобильной дороги Гейчай-Бергюшад.
В автомобиль "ВАЗ-2106" жителя села Кюрдемиш Рамала Рамиз оглу Гашимова 1991 г.р. врезался следовавший в том же направлении автомобиль "ВАЗ-2107", управляемый жителем села Улашлы-Шихлы Эмилем Закир оглу Абышовым.
В результате ДТП пассажир "ВАЗ-2106", житель села Гумлах Огузского района Гумбет Гашимов 1988 г.р. получил травмы различной степени тяжести. Пострадавший доставлен в Гейчайскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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