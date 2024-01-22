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В Гейчае предотвращен незаконный оборот наркотических средств

В Гейчае предотвращен незаконный оборот наркотических средств В ходе проведенных сотрудниками Гейчайского районного управления полиции (РУП) оперативных мероприятий удалось предотвратить незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
Происшествия
22 января 2024 г. 11:28
В Гейчае предотвращен незаконный оборот наркотических средств

В ходе проведенных сотрудниками Гейчайского районного управления полиции (РУП) оперативных мероприятий удалось предотвратить незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на основе поступившей оперативной информации, был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель Масаллинского района 29-летний Эльмеддин Рзаев, ранее осужденный за контрабанду и сбыт наркотиков. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты 4 кг 625 г марихуаны, 1 кг гашиша, 2 кг 255 г опиума, 386 таблеток, содержащих психотропные вещества, а также автомат Калашникова и 30 патронов.

В ходе расследования было установлено, что задержанный приобрел наркотики и огнестрельное оружие у гражданина Ирана, с которым общался через приложение WhatsApp.

По факту в Гейчайском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda silahlı narkotacir saxlanılıb, ondan külli miqdarda narkotik götürülüb

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