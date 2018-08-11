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    В Гёйчае перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

    Гёйчай. 11 августа. REPORT.AZ/ В Гёйчае произошло ДТП.

    По сообщению ширванского бюро Report, ДТП было зафиксировано на территории села Мирзагусейнли. 

    Сошел с дороги и перевернулся автомобиль ВАЗ-2107. В результате пострадали водитель автомобиля – житель села Шахсевен Кюрдамирского района Агададаш Мамедов, 1963 года рождения, и его супруга Кифаят Мамедова, 1966 года рождения. 

    Пострадавшие были доставлены в Гёйчайскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование.

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