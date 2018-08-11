В Гёйчае перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

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Гёйчай. 11 августа. REPORT.AZ/ В Гёйчае произошло ДТП.
По сообщению ширванского бюро Report, ДТП было зафиксировано на территории села Мирзагусейнли.
Сошел с дороги и перевернулся автомобиль ВАЗ-2107. В результате пострадали водитель автомобиля – житель села Шахсевен Кюрдамирского района Агададаш Мамедов, 1963 года рождения, и его супруга Кифаят Мамедова, 1966 года рождения.
Пострадавшие были доставлены в Гёйчайскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости