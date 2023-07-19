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В Гейчае оштрафован человек, который вел незаконные раскопки экскаватором

В Гейчае оштрафован человек, который вел незаконные раскопки экскаватором В Гейчае оштрафован человек, который вел незаконные раскопки экскаватором.
Происшествия
19 июля 2023 г. 18:54
В Гейчае оштрафован человек, который вел незаконные раскопки экскаватором

В Гейчае оштрафован человек, который вел незаконные раскопки экскаватором.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками службы, было установлено, что раскопки проводились в ночное время на горном участке в районе села Гарабаггал Гейчайского района.

Как сообщил официальный представитель службы Халиг Мирзоев, в ходе расследования было установлено, что с помощью экскаватора с государственным номером 23-B-074 производились раскопки и перевозилась смешанная порода, а также были выкорчеваны кусты на этом участке.

В отношении проводившего раскопки Адиля Азизова составлен акт, протокол, и он оштрафован на сумму 2000 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Göyçayda ekskavatorla qanunsuz qazıntı aparan şəxs cərimələnib

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