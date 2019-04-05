В Гейчае машина сбила пешехода

В Гейчае произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает ширванское бюро Report, происшествие произошло около 23:00 на улице Низами города Гейчай.

Легковой автомобиль марки «ВАЗ 2107» сбил пешехода, жителя города 1950 года рождения Абдулали Мухаммедали оглу Мириева во время того, как последний переходил дорогу.

Раненый немедленно был отправлен в Гейчайскую районную центральную больницу.

Несмотря на усилия врачей спасти раненого не удалось.

По факту ведётся расследование.