В Гёйчае известный портной свел счеты с жизнью

Гёйчай. 11 августа. REPORT.AZ/ Житель Гёйчайского района совершил суицид.

Как сообщает ширванское бюро Report, житель Гёйчая Салимов Атеш Гадам оглу 1973 г.р. перерезал себе горло в своем доме.

Оставшись дома в беспомощном положении, он потерял много крови и умер.

Отмечается, что во время происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.

А.Салимов был известным в городе портным. Почему он решился на это, неизвестно.

По факту в Гёйчайской районной прокуратуре ведется расследование.