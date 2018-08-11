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    В Гёйчае известный портной свел счеты с жизнью

    Гёйчай. 11 августа. REPORT.AZ/ Житель Гёйчайского района совершил суицид.

    Как сообщает ширванское бюро Report, житель Гёйчая Салимов Атеш Гадам оглу 1973 г.р. перерезал себе горло в своем доме.

    Оставшись дома в беспомощном положении, он потерял много крови и умер.

    Отмечается, что во время происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.

    А.Салимов был известным в городе портным. Почему он решился на это, неизвестно.

    По факту в Гёйчайской районной прокуратуре ведется расследование. 

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