В Гёйчае известный портной свел счеты с жизнью

Гёйчай. 11 августа. REPORT.AZ/ Житель Гёйчайского района совершил суицид.
Как сообщает ширванское бюро Report, житель Гёйчая Салимов Атеш Гадам оглу 1973 г.р. перерезал себе горло в своем доме.
Оставшись дома в беспомощном положении, он потерял много крови и умер.
Отмечается, что во время происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.
А.Салимов был известным в городе портным. Почему он решился на это, неизвестно.
По факту в Гёйчайской районной прокуратуре ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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