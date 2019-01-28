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Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Гёйчае автомобиль сбил школьницу.
Как сообщает нагорно-ширванское бюро Report, ДТП произошло днем на проспекте Гейдара Алиева.
Житель Гейчая 28-летний Фарид Абдуллаев за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107 сбил пытавшуюся перейти дорогу учащуюся IX класса Назрин Гасанли 2004 г.р.
Получившая различные травмы Н.Гасанли помещена в Гёйчайскую центральную районную больницу.
Ей была оказана первая медицинская помощь. Состояние школьницы удовлетворительное.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости