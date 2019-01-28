В Гёйчае автомобиль сбил школьницу

28 января, 2019 13:59

https://report.az/storage/news/f45c850ef61f40ef4fab8ed9b0db9041/cfadc76d-3724-4f99-a9d8-0d4d9a69b2e3_292.jpg Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Гёйчае автомобиль сбил школьницу. Как сообщает нагорно-ширванское бюро Report, ДТП произошло днем на проспекте Гейдара Алиева. Житель Гейчая 28-летний Фарид Абдуллаев за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107 сбил пытавшуюся перейти дорогу учащуюся IX класса Назрин Гасанли 2004 г.р. Получившая различные травмы Н.Гасанли помещена в Гёйчайскую центральную районную больницу. Ей была оказана первая медицинская помощь. Состояние школьницы удовлетворительное. По факту ведется расследование.

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