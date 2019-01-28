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    В Гёйчае автомобиль сбил школьницу

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Гёйчае автомобиль сбил школьницу. 

    Как сообщает нагорно-ширванское бюро Report, ДТП произошло днем на проспекте Гейдара Алиева. 

    Житель Гейчая 28-летний Фарид Абдуллаев за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107 сбил пытавшуюся перейти дорогу учащуюся IX класса Назрин Гасанли 2004 г.р. 

    Получившая различные травмы Н.Гасанли помещена в Гёйчайскую центральную районную больницу. 

    Ей была оказана первая медицинская помощь. Состояние школьницы удовлетворительное. 

    По факту ведется расследование. 

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