В Гейчае автомобиль сбил лошадь - ФОТО

Гейчай. 21 октября. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Гара Марьям на 193 км дороги Баку-Шемаха-Евлах.
Так, движущийся в направлении Гейчая и управляемый жителем Баку Акшином Меджнун оглу Агаевым 1966 г.р. автомобиль марки "Toyota" сбил внезапно выбежавшую на дорогу лошадь.
В результате происшествия водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести.
Он помещен в отделение травматологии Гейчайской центральной районной больницы.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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