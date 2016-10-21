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    В Гейчае автомобиль сбил лошадь - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Гейчай. 21 октября. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Гара Марьям на 193 км дороги Баку-Шемаха-Евлах.

    Так, движущийся в направлении Гейчая и управляемый жителем Баку Акшином Меджнун оглу Агаевым 1966 г.р. автомобиль марки "Toyota" сбил внезапно выбежавшую на дорогу лошадь.

    В результате происшествия водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести.

    Он помещен в отделение травматологии Гейчайской центральной районной больницы.

    По факту ведется расследование. 

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