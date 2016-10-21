В Гейчае автомобиль сбил лошадь - ФОТО

Гейчай. 21 октября. REPORT.AZ/ В Гейчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел на территории села Гара Марьям на 193 км дороги Баку-Шемаха-Евлах.

Так, движущийся в направлении Гейчая и управляемый жителем Баку Акшином Меджнун оглу Агаевым 1966 г.р. автомобиль марки "Toyota" сбил внезапно выбежавшую на дорогу лошадь.

В результате происшествия водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Он помещен в отделение травматологии Гейчайской центральной районной больницы.

По факту ведется расследование.