Гедабек. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе задержан мужчина, ограбивший дом.

Как сообщили местному бюро Report из гянджинской региональной группы пресс-службы министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий сотрудников отделения полиции Гедабекского района, был задержан мужчина, ограбивший дом на территории района.

Обратившись в районное отделение полиции, жительница села Славянка заявила об ограблении ее дома.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый был установлен и доставлен в отделение полиции.

Задержанный житель села Славянка Адалят Рзаев признался, что проник в дом, разбив окно, и украл постельное белье, предметы быта, женскую сумку, 5000 рублей и 70 манатов.

Хотя сотрудники районного отделения полиции и изъяли украденные предметы в качестве вещественного доказательства, задержанный заявил, что деньги он потратил.

По факту возбуждено уголовное дело.