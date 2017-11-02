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    В Гедабекском районе задержан мужчина, ограбивший дом

    По факту возбуждено уголовное дело

    Гедабек. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе задержан мужчина, ограбивший дом.

    Как сообщили местному бюро Report из гянджинской региональной группы пресс-службы министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий сотрудников отделения полиции Гедабекского района, был задержан мужчина, ограбивший дом на территории района.

    Обратившись в районное отделение полиции, жительница села Славянка заявила об ограблении ее дома.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый был установлен и доставлен в отделение полиции.

    Задержанный житель села Славянка Адалят Рзаев признался, что проник в дом, разбив окно, и украл постельное белье, предметы быта, женскую сумку, 5000 рублей и 70 манатов.

    Хотя сотрудники районного отделения полиции и изъяли украденные предметы в качестве вещественного доказательства, задержанный заявил, что деньги он потратил.

    По факту возбуждено уголовное дело. 

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