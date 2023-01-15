В Гедабекском районе изъяты незаконно хранимые охотничьи ружья

В Гедабекском районе изъяты незаконно хранимые охотничьи ружья.

В Гедабекском районе изъяты незаконно хранимые охотничьи ружья.

Как передает Report, об этом сообщил глава пресс-службы Гянджинской региональной группы МВД Эшгин Гасымов.

Согласно информации, в результате проведенных мероприятий у жителя села Союгбулаг Эльвина Гусейнова изъята "двустволка" 12-го калибра, жителя села Туршсу Азера Аббасова – охотничье ружье İJ 16-го калибра, жителей села Чичекли Натифа Гулиева – ружье марки BUM и 49 патронов, Мурсала Тапдыгова – ружье марки İJ, а также у жителя села Нагыллар Алекбера Ахмедова – ружье марки TOZ и четыре патрона.

В отношении владельцев незаконно хранимых ружей предприняты соответствующие меры.