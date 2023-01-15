О нас

В Гедабекском районе изъяты незаконно хранимые охотничьи ружья

В Гедабекском районе изъяты незаконно хранимые охотничьи ружья В Гедабекском районе изъяты незаконно хранимые охотничьи ружья.
Происшествия
15 января 2023 г. 14:09
В Гедабекском районе изъяты незаконно хранимые охотничьи ружья

В Гедабекском районе изъяты незаконно хранимые охотничьи ружья.

Как передает Report, об этом сообщил глава пресс-службы Гянджинской региональной группы МВД Эшгин Гасымов.

Согласно информации, в результате проведенных мероприятий у жителя села Союгбулаг Эльвина Гусейнова изъята "двустволка" 12-го калибра, жителя села Туршсу Азера Аббасова – охотничье ружье İJ 16-го калибра, жителей села Чичекли Натифа Гулиева – ружье марки BUM и 49 патронов, Мурсала Тапдыгова – ружье марки İJ, а также у жителя села Нагыллар Алекбера Ахмедова – ружье марки TOZ и четыре патрона.

В отношении владельцев незаконно хранимых ружей предприняты соответствующие меры.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gədəbəydə qanunsuz saxlanılan ov silahları müsadirə edilib

Самое важное

Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций
Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций
14 января 2023 г. 12:26
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
13 января 2023 г. 23:12
Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана
Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана
13 января 2023 г. 23:04
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
13 января 2023 г. 21:28
Ильхам Алиев: Утверждения Армении о том, что дорога якобы заблокирована, являются ложью
Ильхам Алиев: Утверждения Армении о том, что дорога якобы заблокирована, являются ложью
13 января 2023 г. 21:13
Глава МИД Израиля пригласил азербайджанского коллегу на открытие посольства в Тель-Авиве
Глава МИД Израиля пригласил азербайджанского коллегу на открытие посольства в Тель-Авиве
13 января 2023 г. 16:58
Министерство: Увеличение соцвыплат охватит в общей сложности 660 тыс. человек
Министерство: Увеличение соцвыплат охватит в общей сложности 660 тыс. человек
13 января 2023 г. 14:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
12 января 2023 г. 10:41
Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС
Президент высоко оценил вклад Италии в расширение связей Азербайджана с НАТО и ЕС
12 января 2023 г. 00:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi