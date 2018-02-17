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    В Гедабеке задержан мужчина, избивший женщину и отнявший у нее драгоценности на 40 тыс. манатов

    Гедабек. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе задержан мужчина, совершивший разбой.

    Как сообщает западное бюро Report, задержан мужчина, который в прошлом месяце избил жительницу Гедабекского района Рахилю Тапдыг гызы Ибрагимову 1959 г.р в ее доме, и украл у нее драгоценности на 40 тыс манатов.

    Сообщается, что сбежавший с места преступления мужчина некоторое время спустя был задержан сотрудниками Управления полиции Бардинского района.

    Во время допроса задержанный признался, что избил Р.Ибрагимову и отнял ее драгоценности. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

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