В Гедабеке задержан мужчина, избивший женщину и отнявший у нее драгоценности на 40 тыс. манатов

Гедабек. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе задержан мужчина, совершивший разбой.

Как сообщает западное бюро Report, задержан мужчина, который в прошлом месяце избил жительницу Гедабекского района Рахилю Тапдыг гызы Ибрагимову 1959 г.р в ее доме, и украл у нее драгоценности на 40 тыс манатов.

Сообщается, что сбежавший с места преступления мужчина некоторое время спустя был задержан сотрудниками Управления полиции Бардинского района.

Во время допроса задержанный признался, что избил Р.Ибрагимову и отнял ее драгоценности. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.