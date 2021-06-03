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В Гедабеке возбуждено уголовное дело по факту насилия над пожилой женщиной

В Гедабеке возбуждено уголовное дело по факту насилия над пожилой женщиной В некоторых средствах массовой информации и на страницах социальных сетей распространилась видеозапись с кадрами издевательств над жительницей села Новоивановка Гедабекского района Сакиной Гасановой, которую родственники привязали веревкой к доске в стойл
Происшествия
3 июня 2021 г. 18:45
В Гедабеке возбуждено уголовное дело по факту насилия над пожилой женщиной

В некоторых средствах массовой информации и на страницах социальных сетей распространилась видеозапись с кадрами издевательств над жительницей села Новоивановка Гедабекского района Сакиной Гасановой, которую родственники привязали веревкой к доске в стойле.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, в связи с фактом в отделе полиции Гедабекского района была проведена предварительная проверка, собранные материалы были направлены в прокуратуру Гедабекского района.

В ходе проведенного расследования было установлено, что в полдень 31 мая житель района Газанфар Гаджиев (1947 г.р.), привязав веревкой к доске в стойле психически больную двоюродную сестру Сакину Гасанову (1934 г.р.), которая почти 20 лет жила под его опекой, тем самым незаконно лишил ее свободы.

3 июня 2021 года по данному факту в прокуратуре Гедабекского района было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека) Уголовного кодекса.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

Общественности будет предоставлена подробная информация о результатах.

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Версия на азербайджанском языке Gədəbəydə qadına qarşı zorakılıq göstərən şəxsə cinayət işi açılıb

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