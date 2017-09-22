Стали известны некоторые детали убийства жителем Гедабека родителей - ОБНОВЛЕНО

Гедабек. 22 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны детали убийства, совершенного в Гедабекском районе.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Гурудере.

Совершивший преступление Шохрет Масимов жил вместе с семьей в Баку. Несколько дней назад он уехал в деревню повидаться с родителями.

21 сентября по неизвестным пока причинам мужчина убил отца Масимова Микаила Юсиф оглу 1931 г.р. и мать - Масимову Айну Гусейн гызы 1938 г.р. и скрылся с места преступления.

В момент убийства в доме также были супруга его брата и двое его детей. Однако они находились в саду и по этой причине не видели происходящее. Тело мужчины с ножевым ранением в спину было обнаружено дома, а женщины - во дворе под яблоней.

О случившемся сражу же сообщили в правоохранительные органы. Отмечается, что Ш. Масимов страдал алкоголизмом.

Его поиски продолжаются.

***12:17

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В гедабекском селе Гурудере совершено убийство.

Как сообщили Report в МВД, 21 сентября местный житель Шохрет Масимов на почве семейно-бытового конфликта нанес смертельные ножевые ранения отцу Микаилу и матери Айне и скрылся с места преступления.

По факту возбуждено уголовное дело.