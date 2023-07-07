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В Гедабеке столкнулись легковые автомобили, 3 человека получили травмы

В Гедабеке столкнулись легковые автомобили, 3 человека получили травмы В Гедабеке столкнулись легковые автомобили, 3 человека получили ранения.
Происшествия
7 июля 2023 г. 18:25
В Гедабеке столкнулись легковые автомобили, 3 человека получили травмы

В Гедабеке столкнулись легковые автомобили, 3 человека получили ранения.

Как сообщает Западное бюро Report, инцидент произошел на дороге Гедабек-Сёюдлю.

В результате столкновения автомобиля марки ВАЗ-2106 с другим легковым автомобилем Эльгюн Вагиф оглу Гасанов (1997 г.р.), Кифаят Надиг гызы Алиева (1958 г.р.) и гражданин России получили различные телесные повреждения.

Все трое пострадавших госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gədəbəydə minik avtomobilləri toqquşub, 3 nəfər xəsarət alıb

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