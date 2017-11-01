В Гедабеке после употребления спиртного скончался 46-летний мужчина

1 ноября, 2017 17:15

Гедабек. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Гедабекском районе после употребления спиртного скончался 46-летний мужчина. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в селе Беюк Гарамурад. После употребления алкоголя в доме отца местному жителю Тахигу Гашам оглу Алескерову 1971 г.р. стало плохо. Хотя близкие вызвали скорую помощь, прибывшие врачи заявили, что мужчина уже скончался. Предположительно, причиной летального исхода стало отравление от спиртного. Факт расследуется Гедабекской районной прокуратурой.