В Гедабеке перевернулся микроавтобус со студентами, есть пострадавшие

В Гедабекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Гедабекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, микроавтобус со студентами, которым управлял житель Гедабека Сархан Гамзаев, 1954 года рождения, перевернулся в селе Маариф.

В результате ДТП пострадали Жаля Ибрагимова, 2004 г.р., Жаля Байрамлы, 2004 г.р., Тураб Рзаев, 1980 г.р., Нуртадж Аллахвердиева, 2004 г.р., Орхан Гусейнов, 2004 г.р. и Гюнай Гусейнова, 1978 г.р.

Раненые с различными телесными травмами доставлены в больницу, состояние их удовлетворительное.

По факту начато расследование.