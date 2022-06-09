В Гедабеке перевернулся микроавтобус со студентами, есть пострадавшие

В Гедабекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает западное бюро Report, микроавтобус со студентами, которым управлял житель Гедабека Сархан Гамзаев, 1954 года рождения, перевернулся в селе Маариф.
В результате ДТП пострадали Жаля Ибрагимова, 2004 г.р., Жаля Байрамлы, 2004 г.р., Тураб Рзаев, 1980 г.р., Нуртадж Аллахвердиева, 2004 г.р., Орхан Гусейнов, 2004 г.р. и Гюнай Гусейнова, 1978 г.р.
Раненые с различными телесными травмами доставлены в больницу, состояние их удовлетворительное.
По факту начато расследование.