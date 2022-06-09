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В Гедабеке перевернулся микроавтобус со студентами, есть пострадавшие

В Гедабеке перевернулся микроавтобус со студентами, есть пострадавшие В Гедабекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
9 июня 2022 г. 23:07
В Гедабеке перевернулся микроавтобус со студентами, есть пострадавшие

В Гедабекском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро Report, микроавтобус со студентами, которым управлял житель Гедабека Сархан Гамзаев, 1954 года рождения, перевернулся в селе Маариф.

В результате ДТП пострадали Жаля Ибрагимова, 2004 г.р., Жаля Байрамлы, 2004 г.р., Тураб Рзаев, 1980 г.р., Нуртадж Аллахвердиева, 2004 г.р., Орхан Гусейнов, 2004 г.р. и Гюнай Гусейнова, 1978 г.р.

Раненые с различными телесными травмами доставлены в больницу, состояние их удовлетворительное.

По факту начато расследование.

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Версия на азербайджанском языке Gədəbəydə tələbələri daşıyan mikroavtobus aşıb, xəsarət alanlar var

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